Polizei Bielefeld

POL-BI: 40-jähriger Bielefelder vermisst

Bielefeld (ots)

Seit Dienstag, 24.3.2020 wird der 40-jährige Christopher G. aus Bielefeld vermisst. Er hat mittags seine Wohnung im Bereich Jöllenbecker Straße verlassen, um zur Spätschicht zu gehen. An seinem Arbeitsplatz ist er nicht angekommen. Am Nachmittag führte er noch ein Telefonat mit seiner Frau. Seitdem ist er auch auf seinem Handy nicht mehr erreichbar. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in hilfloser oder lebensbedrohender Lage befindet. Herr G. wird wie folgt beschrieben: 186 cm, schlank, Glatze, dunkel gekleidet mit schwarzer Soft-Shell Jacke, blauer Jeans, führt möglicherweise einen dunklen Rucksack mit und trägt evtl. eine schwarze Mütze. Hinweise bitte an die Polizei Bielefeld, Tel.: 0521/545-0

