Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall mit einer schwerverletzten Person

Bielefeld (ots)

NT / Bielefeld - Hillegossen Am Freitag, den 27.03.2020, befuhr ein BMW X5 kurz vor Mitternacht die Lagesche Straße (B66n) in Richtung Bielefeld - Zentrum. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Pkw zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Von hier abgewiesen, schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Abbiegespur zur A2 zum Stillstand. Da nicht auszuschließen war, dass sich in dem Fahrzeug mehr Insassen als dem dann angetroffenen, alkoholisierten 27-jährigen Oerlinghauser befanden, wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche der Umgebung angefordert. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer mit einem jungen Rottweiler im Fahrzeug unterwegs gewesen war. Dieser wurde schließlich, tödlich verletzt, an der Unfallstelle gefunden. Der Unfallfahrer wurde schwerverletzt und durch Rettungskräfte in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Dem Oerlinghauser wurde eine Blutprobe entnommen. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des BMW wurde die Lagesche Straße zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nachdem eine Kehrmaschine das Splitterfeld beseitigt hatte, konnte erst die Fahrbahn in Richtung Lippe und gegen 02:30 Uhr die Fahrstreifen Richtung Bielefeld freigegeben werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell