Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Am Montag, 7. Dezember, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 17 Uhr manipulierten Unbekannte das Schloss einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Ritterstraße und gelangten ins Innere.

Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen.

Zum Diebesgut kann derzeit keine Angabe gemacht werden.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

