Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Durchs Fenster ins Büro

Hamm-RhynernHamm-Rhynern (ots)

Am Montag, 7. Dezember, in der Zeit von 0 Uhr bis 5.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Büro auf der Straße An der Brewer in Rhynern ein.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten den Raum.

Zu einem Diebstahl ist es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

