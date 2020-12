Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Astra-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-WestenHamm-Westen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 47-jährige Astra-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße am Montag, 7. Dezember. Gegen 13.30 Uhr befuhr die 47-Jährige die Dortmunder Straße in der Nähe des Engernwegs in westliche Fahrtrichtung. Ein 31-jähriger Astra-Fahrer überholte den anderen Astra auf dem rechten Fahrstreifen und stieß beim Wiedereinscheren gegen den Astra der 47-Jährigen. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 31-Jährige stand unter dem Einfluss von Drogen; ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000,- Euro. (kt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell