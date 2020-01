Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall/Flucht

Rheine (ots)

Am Samstag (25.01.2020) hatte eine Autofahrerin ihren blauen BMW der 1er Reihe gegen 07.30 Uhr an der Wasserstraße, auf den dortigen Parkplätzen der Sporthalle der Kaufmännischen Schulen, abgestellt. Um 12.10 Uhr bemerkte sie dann einen Unfallschaden im Bereich der Stoßstange hinten rechts. Der Schaden liegt bei geschätzten 750 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Rheine unter folgender Rufnummer 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell