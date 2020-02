Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 24.02.2020, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich in der Ludwigstraße ein schwerer Verkehrsunfall mit einem 86-jährigen Fahrradfahrer. Als der Ludwigshafener mit seinem Rad die Ludwigstraße in Richtung Ludwigplatz befuhr, musste dieser einer sich öffnenden Fahrertür des am rechten Fahrbahnrand gepakten roten Autos ausweichen. Bei diesem Ausweichmanöver gelangte der Reifen des Fahrrades in ein Straßenbahngleis und der 86-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Durch diesen Sturz erlitt der Fahrradfahrer schwere Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann zum Verkehrsunfall Angaben machen oder Hinweise zum beteiligten roten Auto bzw. dem Autofahrer geben? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

