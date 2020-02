Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit lautem Knall

Ludwigshafen (ots)

Am 24.02.2020, gegen 02:00 Uhr morgens, fuhr eine bislang noch unbekannte Person mit seinem Auto gegen einen in der Hebelstraße am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Durch Anwohner wurde zwar zur Unfallzeit ein lauter Knall vernommen, welcher aber anfangs nicht mit dem Verkehrsunfall in Zusammenhang gebracht wurde. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann zum Verkehrsunfall Angaben machen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

