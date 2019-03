POL-WL: Mehrere Pkw-Aufbrüche ++ Winsen - Pkw gestohlen ++ Seevetal/Maschen - Bremspedal verfehlt

Polizeiinspektion Harburg

Mehrere Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Mittwoch haben Diebe in Maschen mindestens vier Pkw aufgebrochen und daraus Bauteile entwendet:

Im Kiesgrund traf es einen BMW 116d. Die Täter hebelten ein Fenster auf rund bauten das M-Lenkrad aus. Der Schaden wird auf rund 1.400 Euro geschätzt.

An der Johannes-Vogel-Straße montierten die Diebe die gesamte Mittelkonsole sowie das Lenkrad eines Mercedes C200 ab. Die Schadenssumme liegt bei rund 4.500 Euro.

An der Gorch-Fock-Straße schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Mercedes C220 ein und bauten anschließend das Lenkrad mitsamt Airbag aus. Schaden: Rund 3.000 Euro.

An der Straße Wilder Kamp wurden Lenkrad und Airbag aus einem BMW 118i ausgebaut. Wie die Täter in das Fahrzeug kamen, ist noch unbekannt. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, denen in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Winsen - Pkw gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch, in der Zeit zwischen 18.45 und 08 Uhr, haben Diebe vom Gelände eines Autohauses an der Lüneburger Straße einen grauen Mercedes C 180 gestohlen. Der Wagen war nicht zugelassen. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 22.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Seevetal/Maschen - Bremspedal verfehlt

Auf der Kreuzung Winsener Straße/AS Maschen kam es gestern zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Mann hatte mit seinem VW Tiguan gegen 09.40 Uhr die Autobahn 39 verlassen und wollte an der Kreuzung nach links in die Winsener Straße abbiegen. Er verfehlte nach eigenen Angaben das Bremspedal und fuhr ungebremst in die Kreuzung. Dort kolliderte der Wagen mit einem Ampelmast.

Der 85-Jährige blieb unverletzt. Die Ampelanlage fiel zunächst komplett aus. Am Fahrzeug und der Ampelanlage entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

