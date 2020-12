POL-LG: ++ Benzin aus Pkw abgezapft ++ Lkw mit transportierter Holzrückemaschine kollidiert mit Baum und fährt weiter ++ Pkw aufgebrochen ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 11.12.20, 15.00 Uhr, und dem 13.12.20, 10.30 Uhr, einen Audi aufgebrochen, der auf einem Parkplatz in der Straße Am Kreideberg abgestellt war. Die Täter stahlen aus dem Pkw eine Navigationsgerät sowie Werkzeuge. Die Täter dürften auf dem Parkplatz mit einem blauen Müllsack hantiert haben. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Südergellersen - Einbrecher stehlen Alkohol

Zwischen dem 12.12.20, 17.00 Uhr, und dem 14.12.20, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Oerzer Straße ein. Die Täter brachen ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen letztendlich 2 Flaschen mit Weinbrand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Neetze - Baucontainer aufgebrochen

Zwischen dem 11.12.20, 15.00 Uhr, und dem 13.12.20, 10.00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Baucontainer auf, der in der Straße Am Bockholz aufgestellt ist. Aus dem Container wurden u.a. Werkzeuge gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Sperrmüllcontainer aufgebrochen

Im Laufe des Wochenendes, zwischen dem 11. und 14.12.20, brachen unbekannte Täter den Sperrmüllcontainer auf, der auf dem Grundstück der Feuerwache in der Straße Am Dömitzer Damm steht. Außerdem wurde ein Spiegel beschädigt. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Hitzacker - Benzin aus Pkw abgezapft

Unbekannte Täter haben zwischen dem 12.12.20, 23.00 Uhr, und dem 13.12.20, 10.30 Uhr, aus zwei Pkw, die in der Schweriner Straße standen, Benzin abgezapft und entwendet. Insgesamt entstanden Schäden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel.: 05862/987010, entgegen.

Uelzen

Wriedel, OT. Brockhöfe Bahnhof - Lkw mit transportierter Holzrückemaschine kollidiert mit Baum und fährt weiter - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 11.12.20 in der Bahnhofstraße. Aufgrund seiner Überbreite war der Fahrer eines Lkw (vermutlich Mercedes) bei Gegenverkehr nach rechts in den Seitenraum ausgewichen und stieß dabei gegen einen Baum (Birke), so dass diese mittig durchbrach. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Bei dem Lkw soll es sich um ein türkisfarbenes Fahrzeug Mercedes mit Tieflader gehandelt haben, auf dem eine Holzrückemaschine (acht-rädrig) in gelber Farbe befand. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, entgegen.

Uelzen - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am 13.12.20, gegen 20.45 Uhr, wurden am Hammersteinplatz ein 20-Jähriger und eine 19 Jahre alte Frau kontrolliert, die jeweils mit einem E-Scooter unterwegs waren. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass beide E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen standen. Urintests bestätigten die Annahme. Der 20-Jährige führte zudem einen Klemmleistenbeutel mit Marihuana mit, welches sichergestellt wurde.

Knapp zwei Stunden später fiel einer Polizeistreife in der Celler Straße ein 18 Jahre alter Kleinkraftradfahrer auf. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Den Kontrollierten wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und Verfahren gegen sie eingeleitet.

Uelzen - die Polizei kontrolliert...

Am Samstagvormittag, 12.12.20, wurde auf der B4 im Bereich Hoystorfer Berg eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 11 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste, ein 72 Jahre alter Pkw-Fahrer, wurde mit 142 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen.

