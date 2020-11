Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr einen in der Haller Straße geparkten Ford. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 07951 4800 melden.

Wolpertshausen: Sattelzug-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab.

Am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Sattelzug-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Ilshofen in Folge von Übermüdung nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen ein Verkehrszeichen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 26 000 Euro. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wolpertshausen: Mehrere Lkws in Unfall verwickelt

Ein 47-jähriger Sattelzug-Fahrer war am Dienstagmorgen gegen 08:15 Uhr auf der A6 in Richtung Heilbronn auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm abbremste. Es kam zum Kontakt mit einem vor ihm fahrenden 42-jährigen Lkw-Fahrer und einem 49-jährigen Lkw-Fahrer, der den linken Fahrstreifen befuhr. Durch den Crash entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Der 42-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

