Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Auto übersehen

Eine 37-jährige Golf-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 8 Uhr von einem Grundstück auf die Bahnhofstraße einfahren. Sie übersah hierbei einen vorbeifahrenden Pkw Ford Fiesta und stieß mit diesem zusammen. Die Schadenssumme an den Unfallautos wurde auf 3000 Euro bilanziert.

Aspach: Korrekturmeldung zu Kindergarteneinbruch

Bei einer Pressemeldung am Dienstagvormittag wurde versehentlich ein falscher Tatzeitraum benannt. Anbei die Neumeldung: Am Wochenende zwischen Freitagabend und Montagfrüh wurde in Rietenau in einen Kindergarten eingebrochen. Die Täter haben an dem Gebäude in der Straße Im Fautenhau ein Fenster aufgebrochen und sich dort Zugang zum Kindergarten verschafft. Im Gebäude wurden noch weitere Türen und Behältnisse aufgebrochen und hierbei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500 Euro angerichtet. Die Diebe erbeuteten lediglich etwas Kleingeld. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Berglen-Bretzenacker: Einbruch in Schule

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in die Nachbarschaftsschule ein. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts, die Täter beschädigten allerdings mehrere Türen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

