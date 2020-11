Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Falsche Polizeibeamte, Schwerer Unfall auf der A6, Räder gestohlen, Verkehrsunfälle

AalenAalen (ots)

Stimpfach: Spiegelstreifer - Polizei sucht Zeugen

Eine 41-jährige Frau befuhr in ihrem Renault am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr die L1068 in Richtung Rechenberg. Dabei kam ihr ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen, wobei es zum Kontakt der beiden Außenspiegel kam. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der beteiligte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es soll sich nach Zeugenangaben um einen weißen Kombi gehandelt haben. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum Verkehrsunfall.

Schwäbisch Hall: Anhänger macht sich selbstständig

Am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann mit seiner landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine die Gaildorfer Straße. Dabei löste sich ein Teil des Anhängers und beschädigte eine Ampel, sowie eine Brücke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Michelfeld: Räder gestohlen

Diebe verschafften sich in zwischen Freitag und Montag Zugang einem Betriebsgelände in der Straße im Buchhorn. Dort öffneten sie einen Container in dem Fahrzeugräder aufbewahrt wurden. Die Täter entwendeten anschließend 28 Radsätze in insgesamt fünfstelligem Wert. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu Dieben. Insbesondere könnte das Diebesgut mit einem auffallend großen Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Gaildorf: Falsche Polizeibeamte machen Beute

Im Zeitraum vom 17.09.2020 bis zum vergangenen Sonntag, dem 08.11.2020 nahmen falsche Polizeibeamte Kontakt zu einer Rentnerin aus Gaildorf auf und gaben vor, dass die Wertsachen der Dame in Gefahr seien. Unter anderem gab sich ein Betrüger auch als Staatsanwalt aus um dem Betrug Nachdruck zu verleihen. Damit bewegten sie die ältere Frau dazu in insgesamt fünf Fällen Bargeld zur Abholung bereitzulegen. Insgesamt erbeuteten die Täter dadurch einen Geldbetrag im unteren sechsstelligen Bereich. Nach Zeugenangaben sei das Geld von einer männlichen Person zwischen 25 und 30 Jahren abgeholt worden. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise zu auffälligen Personen, die in Gaildorf beobachtet wurden.

So schützen Sie sich vor den falschen Polizisten:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten

- Erreicht Sie ein solchen Anruf, seien Sie misstrauisch und sprechen Sie darüber mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf

- Und das Wichtigste! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Untermünkheim: Schwerer Unfall auf der A6

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Kupferzell zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen hinter einem 32-jährigen Sattelzugfahrer. Aus bislang unklarer Ursache fuhr der 20-jährige auf den Sattelzug auf und geriet in der Folge gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Dabei wurde der 20-jährige leicht verletzt. Der Beifahrer des Opel-Fahrers erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 28 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, weshalb sich auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn ein Rückstau bildete.

