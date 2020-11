Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Einige Autos mutwillig zerkratzt - Betrunkene Frau verletzt Polizistin - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfälle beim Spurwechsel

Eine 67-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 18 Uhr die Blumenstraße. Als sie an einem haltenden Bus vorbeifahren wollte und hierzu auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah sie einen neben ihr fahrenden VW Tiguan. Bei dem Zusammenstoß entstand 4000 Euro Sachschaden. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Ein 77-jähriger Audi-Fahrer befuhr die B 14 in Richtung Stuttgart, als er nach dem Industriegebiet Lerchenäcker die Fahrspur wechselte und hierbei mit einem neben ihm fahrenden Lkw zusammenstieß. Die Sachschäden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand.

Aspach: Wohnungseinbruch

In der Silcherstraße in Großaspach wurde am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Einbrecher stieg über einen Balkon zum 1. Obergeschoss, wo er ein Fenster gewaltsam öffnete und einstieg. Die dortige Wohnung wurde von ihm durchsucht. Ob er Wertgegenstände entwendete, wird derzeit geprüft. Anwohner oder Passanten, die zum Tatablauf Beobachtungen tätigten oder Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang in Verbindung setzen.

Aspach: In der Kindergarten eingebrochen

Am letzten Freitagabend gegen 23 Uhr wurde in Rietenau in einen Kindergarten eingebrochen. Die Täter haben an dem Gebäude in der Straße Im Fautenhau ein Fenster aufgebrochen und sich so einen Zugang verschafft. Im Gebäude wurden noch weitere Türen und Behältnisse aufgebrochen und hierbei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500 Euro angerichtet. Die Diebe erbeuteten lediglich etwas Kleingeld. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Aspach: In Firma eingebrochen

Ein weiterer Einbruch wurde in der Nacht zum Montag in der Benzstraße verübt. Dort wurde in einen Bürocontainer eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich bereits zu einem Betriebsgelände gewaltsam Zugang, indem sie vermutlich mit einem Fahrzeug ein Zaunelement herausrissen. Der Bürocontainer wurde aufgebrochen und daraus eine aufgefundene Geldkassette entwendet. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zu weiteren Einbrüchen besteht, wird von der Polizei geprüft. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Kernen im Remstal: Geparktes Auto gestreift

Den Unfallspuren nach zu urteilen dürfte ein Fahrradfahrer in der Kelterstraße ein dort stehendes Auto beim Vorbeifahren beschädigt haben. Am Pkw Peugeot wurden am Montagnachmittag entsprechende Lackschäden festgestellt. Die Reparaturkosten am Pkw belaufen sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Unfall oder Unfallverursacher, bei dem es sich durchaus auch um ein Kind gehandelt haben könnte, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Autos zerkratzt

Am Wochenende wurden im Bereich der Auberlenstraße, Rohrlandstraße, Birkenweg, Schillerstraße und Erlenweg mindestens 13 Auto mutwillig beschädigt. Der Vandale zerkratzte die Lackierungen der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand und verursachte dabei über 10.000 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Waiblingen: Betrunkene Frau verletzt Polizistin

Anwohner der Straße Beim Wasserturm verständigten am Montagnachmittag die Polizei, weil eine betrunkene Frau immer wieder versuchte in die Wohnung eines Mannes zu gelangen. Da die 36-Jährige stark alkoholisiert war, sollte sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sich die Frau und biss letztlich einer eingesetzten Polizistin in den Arm, wodurch die Beamtin leichte Verletzungen erlitt. Ein am Abend durchgeführter Alkoholtest bei der Frau ergab über zwei Promille. Die Frau verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Eine 24-jährige Ford-Fahrerin wollte am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr von der Straße Am Überbach auf die L 1127 abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden 63 Jahre alten Opel-Fahrers. Beim Unfall zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Plüderhausen: Anhänger macht sich selbstständig

Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr in der Straße Heusee. Eine 54-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw samt Anhänger die Straße entlang, als dieser sich plötzlich löste und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Anhänger mit dem Mercedes einer 47-jährigen Frau, welche die Straße in entgegengesetzter Richtung entlangfuhr. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell