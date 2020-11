Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Beschädigte Autos - Grafitti - Einbruch

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Auto mit Steinen beworfen

In der Wilhelm-Maybach-Straße wurde am Wochenende ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Mit Steinen bewarfen Unbekannte den Pkw VW, der hinter einem Zaun auf einem Betriebsgelände stand. Die Schäden am Auto belaufen sich nun auf ca. 5000 Euro. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Murrhardt: Sachschaden durch Graffiti

Eine Fassade bei der Bahnunterführung Maienweg in Richtung Fritz-Schweizer-Straße haben Unbekannte am Wochenende besprüht. Der hierbei verursachte Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, wird von der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 erbeten.

Leutenbach: Einbruch in Supermarkt

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Samstagabend und Montagmorgen in einen Supermarkt in der Winnender Straße ein. Im Supermarkt wurde der Tresor aufgebrochen und aus diesem ein Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Welzheim: Auto zerkratzt

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag zerkratzten bisher unbekannte Täter einer in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geparkten Ford Fiesta und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell