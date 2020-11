Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Alkoholfahrten

AalenAalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet - 2000 Euro Sachschaden

Vom Bohnensträßle kommend, fuhr eine 18-Jährige am Montagmorgen gegen 7.25 Uhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta in den dortigen Kreisverkehr ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Pkw Toyota. Beim folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 51 Jahre alte Toyota-Fahrerin blieben unverletzt.

Aalen: Führerschein wurde einbehalten

Ein 49-Jähriger befuhr am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr mit seinem Pkw Skoda vom Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Robert-Bosch-Straße in Richtung Rombachtunnel. Im Bereich der Aalener Brezel fuhr er nach rechts in den Tunnel ein, wobei er im Kurvenbereich beinahe in den Grünstreifen fuhr und Zeugenaussagen zufolge die komplette Fahrbahnbreite zum Gegenlenken benötigte. Am Ende des Tunnels fuhr er mit seinem Fahrzeug gegen den Bordstein und verließ dann die B 29 in Richtung Hofherrnweiler / Unterrombach. Auch hierbei benötigte der 49-jährige die komplette Straßenbreite. In Hofherrnweiler überfuhr er mit dem Pkw eine Verkehrsinsel und fuhr dann nach Unterrombach weiter, wo er das Fahrzeug in der Neßlauer Straße abstellte. Ein vor Ort von Beamten des Polizeireviers Aalen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb sich der 49-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer die durch das Fahrverhalten des 49-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: 46-Jährige musste ihren Führerschein abgeben

Eine 46-Jährige musste am Sonntagnachmittag zur Blutentnahme ins Krankenhaus und anschließend ihren Führerschein abgeben. Zeugen hatten die Polizei verständigt, nachdem die Frau mit ihrem Mercedes Vito die B 290 in Richtung Ellwangen befuhr und mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet. In der Haller Straße stoppten Beamte des Ellwanger Polizeireviers das Fahrzeug und unterzogen die Fahrerin einer Kontrolle. Ein Vortest konnte nicht durchgeführt werden, da die Frau hierzu nicht mehr in der Lage war. Das Polizeirevier Ellwangen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die 46-Jährige gefährdet wurden, sich unter Tel.: 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Fahrrad entwendet

Bereits am Samstagabend zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb ein graues Fahrrad der Marke Cube Analog im Wert von rund 700 Euro, das von seinem 19 Jahre alten Besitzer im Hubertusweg angeschlossen war. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Fahrrads nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Mögglingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw Opel die B 27 zwischen Mögglingen und Aalen. Im Bereich der Umfahrung Mögglingen kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und streifte die Leitplanken, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

