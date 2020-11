Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gefährliches Überholmanöver, Beamte beleidigt

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Hall: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr die Hessentaler Straße in Richtung Steinbach. Dabei überholte er eine 51-jährige Fiat-Fahrerin trotz Gegenverkehrs. Um die Gefahr der Situation besser einschätzen zu können, bittet der Polizeiposten Gaildorf darum, dass sich Zeugen des Überholmanövers unter der Telefonnummer 07971 95090 melden.

Gerabronn: Beamte durch Radfahrerin beleidigt

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr stürzte eine 21-jährige Fahrradfahrerin infolge starker Alkoholisierung in der Seestraße. Dabei verletzte sie sich leicht. Als Passanten der jungen Frau helfen wollten, wurde sie diesen gegenüber aggressiv. Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchte die 21-Jährige zu Fuß zu flüchten und musste durch die Beamten aufgehalten werden. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Polizeibeamten fest, dass die Radfahrerin aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr fahrtauglich war. Anschließend wurde sie in eine nahe gelegene Klinik gebracht um dort eine Blutentnahme durchzuführen. Dabei beleidigte die Radfahrerin die eingesetzten Beamten. Die Frau muss nun mit strafrechtlichen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

