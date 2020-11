Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Männer leitsteten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Diebstähle - Farbsprayer verursachen Sachschaden - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Unfall beim Überholen

Ein 63-jähriger Fahrer eines Audi A3 befuhr am Sonntag gegen 14.25 Uhr die L 1120 von Ebnisee in Richtung Murrhardt. Er hatte in einem Kurvenbereich die Geschwindigkeit reduziert um zum Wenden nach links in einen Waldweg einzubiegen. Zeitgleich überholte eine nachfolgende Golf-Fahrerin, wobei die Fahrzeuge zusammenstießen. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Insassen bleiben unverletzt.

Fellbach: Leergut entwendet

Drei Männer wurden am Sonntag gegen 17.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie in der Bruckstraße bei einem Getränkemarkt über einen Zaun kletterten und Leergut entwendeten. Einer der Männer war ca. 175cm groß und mit einer roten Jogginghose und einem grauen Hoodie bekleidet. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen eingeleitet.

Rudersberg: Vorfahrt missachtet

Eine 38-jährige Golf-Fahrerin bog am Samstag gegen 18 Uhr von der Straße Am Burren nach links in die Dr.-Hockertz-Straße ab. Hierbei übersah sie einen Opel-Fahrer und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen. Die Autofahrer blieben hierbei unverletzt. An ihren Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Urbach: Hausfriedensbruch - 57-Jähriger wollte Tankstelle nicht verlassen

Ein 57-jähriger Mann betrat am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr trotz bestehenden Hausverbots in der Schorndorfer Straße eine Tankstelle, um dort einzukaufen. Er wurde von einer Mitarbeiterin mehrfach gebeten, das Geschäft wieder zu verlassen. Weil der Mann der Bitte jedoch nicht nachkam, wurde die Polizei hinzugezogen. Auch bei den Beamten blieb der 57-Jährige beharrlich und zeigte sich aggressiv. Der Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er musste letztlich mit einer Handschließe fixiert und aus dem Geschäft geführt werden. Er wurde in eine psychiatrische Klinik verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Urbach: Farbsprayer verursachten Sachschaden

Am Freitagvormittag wurde festgestellt, dass eine Fassade beim Pavillon in der Friedhofstraße besprüht wurde. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 erbeten.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein in der Friedrichstraße bei einem dortigen Baustoffhandel geparktes Auto wurde bei einem Unfall stark beschädigt. Möglicherweise stieß ein Lkw beim Rangieren gegen den Pkw Audi und beschädigte diesen im Heckbereich erheblich. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall, der sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag ereignete. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Remshalden-Grunbach: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Ernst-Heinkel-Straße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Ob aus dem Haus tatsächlich etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Leutenbach-Nellmersbach: Betrunkener Mann widersetzt sich Polizei

Ein Taxi-Fahrer verständigte am Samstagabend gegen 19 Uhr die Polizei, da ein renitenter Fahrgast seine Rechnung nicht begleichen wollte. Als die Ordnungshüter am Einsatzort in der Weilerstraße ankamen und den offensichtlich betrunkenen Mann ansprachen, verhielt sich dieser den Beamten gegenüber von Beginn an unkooperativ. Da der Mann die Angabe seiner Personalien verweigerte, wurde er nach Ausweispapieren durchsucht. Hiergegen wehrte er sich und versuchte zu flüchten, weshalb ihm unter heftiger Gegenwehr Handschließend angelegt wurden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, allerdings kein Ausweis aufgefunden. Der 33-Jährige wurde anschließend zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht, dort beleidigte er mehrere Beamte und leistete erneut Widerstand. Er muss mit gleich mehreren Strafanzeigen rechnen.

Backnang: Pkw contra Motorrad

Ein 85 Jahre alter Ford-Fahrer wollte am Samstag gegen 11:40 Uhr vom Größeweg in die Aspacher Straße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 53-jährigen Motorradfahrers, der die Aspacher Straße in Richtung Aspach entlangfuhr. Nach der Kollision stürzte der Motorradfahrer, beim Unfall erlitt seine Mitfahrerin leichte Verletzungen. Beim Unfall entstand geringer Sachschaden.

Schwaikheim: Radfahrer ohne Helm bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 68 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11:20 Uhr in der Ludwigsburger Straße. Der Mann wollte mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren, hierbei verkantete sich das Rad mit dem Bordstein und der Radfahrer kam zu Fall. Anschließend prallte er mit dem Kopf gegen eine Mauer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 68-Jährige trug keinen Helm. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, Sachschaden entstand beim Unfall keiner.

Winnenden: Versuchter Fahrraddiebstahl - Besitzer von Fahrrad gesucht

Ein bisher unbekannter Dieb versuchte am Sonntag gegen 12:15 Uhr ein am Winnender Bahnhof abgestelltes schwarz-weißes Fahrrad der Marke Cube, Typ AIM - Competition Line zu entwenden. Das Fahrrad war am Abgang zur Unterführung abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Täter versuchte das Schloss mit einem Stein aufzuschlagen, was ihm allerdings nicht gelang. Da bislang nicht bekannt ist, wer der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades ist, wird dieser gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell