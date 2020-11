Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Unfälle, Feuerwehreinsatz

AalenAalen (ots)

Hüttlingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag einen VW Passat, der auf dem Parkplatz einer Bank in der Bachstraße abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen-Hofen: Einbruch

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen schlug ein Einbrecher die Scheibe einer Türe eines Betriebes am Kirchplatz ein. Hierdurch gelangte er in die Räume, begab sich ins Büro und brach dort einen Schrank auf. Aus einer vorgefundenen Geldkassette entwendete er das darin befindliche Bargeld. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Essingen: Unfallflucht mit hohem Schaden - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag beim Vorbeifahren einen geparkten Audi Q7, der im Weißdornweg abgestellt war. Der Verursacher stieg vermutlich aus, sammelte die großen Splitter auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Audi wird auf ca. 7000 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Pkw beschädigt

Ein Unbekannter kletterte auf das Dach eines geparkten Pkw Suzuki, hüpfte darauf herum und beschädigte es. Die Beschädigung erfolgte zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag, als das Fahrzeug in der Weilerstraße abgestellt war. 500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Rosenberg: Sachbeschädigung

Von Unbekannten wurden am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in einem Garten in der Haller Straße von Unbekannten mittels Motorsäge in einer Christbaumkultur 4 Tannenbäume sowie ein alter morscher Zwetschenbaum umgesägt. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Mögglingen: Feuerwehreinsatz

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Wohnhaus in der Lauterstraße zu einer Rauchentwicklung, die durch einen Plastikeimer verursacht wurde, der auf einem angeschalteten Herd in der Küche verursacht wurde. Die Wohnungsbewohner verließen nach der Rauchentwicklung unverletzt das Wohnhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Mögglingen rückte mit 22 Einsatzkräften an und lüftete die Räumlichkeiten.

Schwäbisch Gmünd: Mit Elektroroller gestürzt

Auf dem Fußweg entlang des Josefsbachs kam eine 78-Jährige mit ihrem Elektroroller am Sonntag gegen 13.35 Uhr aus Unachtsamkeit mit den rechten Reifen von dem Fußweg ab, wodurch ihr Elektroroller an einem 20 cm tiefen Absatz umkippte. Die Frau verletzte sich dabei schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sachschaden entstand keiner.

Lorch: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde auf dem P+R Parkplatz am Bahnhof ein Roller durch einen unbekannten Fahrzeuglenker an der linken Front beschädigt. Der umgefallene Roller wurde von dem Verursacher wieder aufgestellt, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell