Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Drogenfahrt, Fußgängerin angefahren

AalenAalen (ots)

Aalen: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren Eine aufmerksame Fußgängerin meldete am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, dem Polizeipräsidium Aalen eine verdächtige Wahrnehmung. Sie befand sich mit ihren Hunden beim Gassi gehen in der Nähe des Parkplatzes beim Schimmelberg in Aalen. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt auch drei junge Männer bei einem VW Polo auf. Nachdem sich ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht der Örtlichkeit näherte, ergriffen die Drei die Flucht in Richtung Wohngebiet Am Schimmelberg. Kurz darauf konnten die Jungs durch zwei Polizeistreifen vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer des Polos unter Drogeneinfluss stand. Er musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem folgen Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinwirkung.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin angefahren Am Samstagabend, gegen 17:20 Uhr, wollte eine 32jährige Ford-Fahrerin in Mutlangen, auf den Parkplatz eines Supermarktes In der Breite einfahren. Hierfür musste sie zunächst anhalten und übersah dann beim Einfahren in die Parklücke eine 68jährige Fußgängerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn querte und Richtung Supermarkt-Eingang lief. Obwohl die Fußgängerin frontal von dem Auto erfasst wurde, zog sie sich beim nachfolgenden Sturz auf die Straße nur leichte Verletzung zu. Sie wurde dennoch vorsorglich zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand kein erkennbarer Sachschaden.

