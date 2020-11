Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 12:00 Uhr: Zwei Verkehrsunfälle

AalenAalen (ots)

Beim Überholen zusammengestoßen Winnenden Eine 21-jährige Hyundai-Lenkerin befuhr am Freitagmittag, gegen 14.00 Uhr die K 1853 in Richtung Hanweiler. Als auf Höhe der Einmündung zur L 1140 ein VW auf die K 1853 einfuhr wollte sie diesen überholen. Dabei stieß sie mit dem VW der 42-jährigen Fahrzeuglenkerin seitlich zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Auffahrunfall Backnang Am Freitag, gegen 16.40 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Lenker eines Daimlers im Dresdener Ring auf einen verkehrsbedingt haltenden Ford eines 36-Jährigen auf. Hierdurch wurde der Ford auf einen vor ihm gleichwohl haltenden VW aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7500 Euro.

