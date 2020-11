Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 12:00 Uhr: Drei Verkehrsunfälle

AalenAalen (ots)

Auffahrunfall Neresheim Am Freitagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Ford-Lenker die Heidenheimer Straße in Richtung Neresheim. An der Einmündung zur Dossinger Tal übersieht er das ein 53-Jähriger mit seinem Daimler-Benz nach links abbiegen will und verkehrsbedingt anhalten musste. Der 81-Jährige fuhr auf den Daimler-Benz auf und verursachte dabei einen Sachschaden von 17000 Euro.

Beim Überholen zusammengestoßen Obergröningen Ein 42-jähriger VW-Lenker befuhr am Freitagnachmittag, gegen 15.10 Uhr die B 19 in Richtung Abtsgmünd. AM Beginn einer langen Geraden scherte er auf die Gegenfahrbahn aus, um einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei übersah er, dass ein hinter ihm fahrender 57-jähriger Daimler-Lenker schon zum Überholen angesetzt hatte und sich neben ihm befand. Die Pkw stießen seitlich zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

Vorrang missachtet Essingen Am Freitag, gegen 15.35 Uhr, wollte ein 35-jähriger BMW-Lenker an der Einmündung der Margarete-Steiff-Straße in die Ferdinand-Porsche-Straße nach links abbiegen, um die Margartete-Steiff-Straße weiter zu befahren. Dabei übersah er einen entgegen kommenden Audi eines 23-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision wurde der BMW auf einen stehenden Hyundai geschoben. Der 35-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 15000 Euro.

