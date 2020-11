Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Falsche Polizisten machen Beute, eingeschlagene Autoscheiben und ein Unfall

AalenAalen (ots)

Neresheim-Elchingen: Falsche Polizisten machen Beute-Hinweise gesucht

Trotz wiederholter und eindringlicher Warnung vor der Betrugsmasche "Falsche Polizisten" gelingt es den Tätern immer wieder Opfer zu finden. Eine Seniorin aus Elchingen erhielt am Donnerstagabend Anrufe von einem Betrüger und fiel letztlich auf die Masche herein. Der Betrüger gab sich als Polizeibeamter "Steiner" aus und gab vor, dass die Frau aufgrund eines geflüchteten bewaffneten Täters in der Gegend ihre Wertsachen in Sicherheit bringen müsse. Zwei Kollegen würden die Wertsachen übernehmen und in Sicherheit bringen. Gesagt getan, die Geschädigte glaubte die Geschichte und übergab letztlich gegen 23.30 Uhr zwei fremden jungen Männern Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Fielen um die Tatzeit gegen 23.30 Uhr die beiden Männer oder Fahrzeuge, womöglich mit auswärtigen Kennzeichen, in den Bereichen rund um die Straßenzüge Bürgweg, Böhmerwaldstraße, Großkuchener Straße sowie der Bahnhofstraße auf?

Zudem wiederholt die Polizei ihre Warnungen:

-Die Polizei ruft niemals an und erkundigt sich nach Wertsachen oder Vermögen -Übergeben Sie niemals Wertsachen an fremde Personen -Lassen Sie sich am Telefon nicht einschüchtern und unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. -Verständigen Sie Ihre Angehörigen, wenn Sie einen solchen Anruf erhielten -Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen bereits im Vorfeld über die Betrugsmaschen "Falscher Polizist", "Enkeltrick" sowie "Falsches Gewinnversprechen"

Ergänzende Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Eine 51-Jährige fuhr am Freitag gegen 7 Uhr mit ihrem BMW von der Hölderlinstraße kommend in die Neresheimer Straße ein. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Renault-Fahrer. Es kam zum Unfall, bei beide Beteiligte unverletzt blieben und rund 2000 Euro Schaden entstand.

Heubach: Eingeschlagene Autoscheiben

In der Bargauer Straße schlug ein Dieb in der Nacht auf Freitag eine Seitenscheibe eines VW ein, der dort auf einem Firmenparkplatz abgestellt war. Anschließend entwendete er die neue Batterie des Autos sowie die Kennzeichen AA-GN 25.

In derselben Nacht wurde an einem schwarzen Mercedes die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Der Pkw parkte in der Mögglinger Straße. Der Schaden beläuft sich in beiden Fällen auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt jeweils der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell