Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von mehreren Autoantennen

Mayen/ Im Trinnel (ots)

Am Sa., den 01.02.20/ 03:40h war der 55-jährige Beschuldigte nach einem gaststättenbesuch auf dem Heimweg. Hier wurde er beobachtet, wie er an einem geparkten PKW eine Antenne abschraubte. Im Nachgang wurde festgestellt, dass noch an vier weiteren geparkten PKW`s die Antennen fehlten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell