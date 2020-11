Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mobiles Toilettenhäuschen entwendet & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden-Birkmannsweiler: Mobiles Toilettenhäuschen entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bisher unbekannte Diebe in der Jahnstraße eine mobile Toilettenkabine, welche im Bereich der dortigen Baustelle aufgestellt war. Möglicherweise wurde das Toilettenhäuschen von einem Lkw, der gegen 3 Uhr dort angehalten hat, aufgeladen. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Leutenbach-Nellmersbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag im kurzen Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 11 Uhr einen Skoda Octavia, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Maybachstraße abgestellt war. Der Schaden am geparkten Auto beträgt rund 2000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 19:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Freibergstraße geparkten Ford Focus und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw beträgt rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 20:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bühlstraße einen geparkten Land Rover und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Backnang: Auffahrunfall

Eine 21-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr die Blumenstraße in Backnang. Dabei erkannte sie zu spät, dass eine vor ihr fahrende 49-jährige Renault-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro entstand.

Allmersbach im Tal: Fußgängerin angefahren

Eine 52-jährige Opel-Fahrerin wollte am Donnerstagmorgen gegen 10:15 Uhr von der Straße Im Wasenfeld in den Ulmenweg einbiegen. Dabei übersah sie eine 69-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn querte. Die Fußgängerin wurde durch die 52-jährige angefahren und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Oppenweiler: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstagabend 17:00 Uhr und Mittwochmorgen 07:00 einen in der Sturmfederstraße geparkten Audi. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

