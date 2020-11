Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trickdiebstahl, Farbschmiereien

AalenAalen (ots)

Aalen: 75-jähriger wird Opfer von Trickdieb

Im Einkaufszentrum Mercatura in der Weidenfelder Straße wurde am Mittwochvormittag ein 75-jähriger gegen 9.10 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen, ob er ihm ein Zwei-Euro-Stück wechseln könne. Der Geschädigte kam dieser Bitte nach und bemerkte erst später, dass aus seiner Geldbörse unbemerkt das komplette Scheingeld entwendet wurde. Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, ca. 180-185 cm groß, ca. 40-50 Jahre alt, schlank. Er war hell gekleidet, evtl. mit einer hellgrauen Jacke und sprach mit osteuropäischen Akzent. Die Polizei in Aalen bittet um weitere Hinweise unter Tel. 07361/5240.

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien im Bereich Schwäbisch Gmünd

In Straßdorf wurde zwischen Freitag und Mittwoch eine Wand der Römerschule in der Wallenstraße mit weißer Farbe besprüht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Am Bahnhof Schwäbisch Gmünd wurde an der Pleuer Passage eine Wandverkleidung sowie ein Brückengeländer mit roter und silberner Farbe besprüht. Die Farbschmierereien wurden am Montag, 2.11.2020 festgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 2200 Euro beziffert.

Hinweise nimmt jeweils das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

