POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Satteldorf: Verkehrsunfall - Autofahrer geflüchtet

Am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr war ein 55-jähriger Fahrradfahrer auf der Satteldorfer Hauptstraße in Richtung Crailsheim unterwegs. An der Abzweigung zur Beuerlbacher Hauptstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem VW-Fahrer. Dabei entstand am Fahrrad ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Der VW-Fahrer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Fahrer des dunklen VW.

Gaildorf: Verkehrsunfall

Ein 33-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr die Seestraße. Als er in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, kam es zum Unfall mit einem 63-jährigen Mitsubishi-Fahrer der bereits die Bahnhofstraße befuhr. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf der Cröffelbacher Steige kam es am Mittwochnacht gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Eine 20-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Cröffelbacher Steige in Richtung Schwäbisch Hall. Im Bereich einer Haarnadelkurve kam der 20-Jährigen ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen. Das andere Fahrzeug befuhr den Fahrstreifen der 20-Jährigen, sodass diese nach rechts ausweichen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Hierbei entstand ein Schaden am Ford, sowie an zwei Warnbaken und dem Bordstein. Zeugenangaben zufolge handelt es sich bei dem Fahrzeug des gesuchten Unfallverursachers um einen neuwertigen, weißen VW Golf mit einem Schriftzug auf der Frontscheibe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeugführer unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

