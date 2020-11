POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Automatenaufbruch, Körperverletzung und Widerstand, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Kein Führerschein - aber Alkohol

Durch eine Streife des Polizeireviers Aalen wurde am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in der Robert-Bosch-Straße ein Roller angehalten, um dessen Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle zu unterziehen. Während des Gesprächs wurde bei dem 41-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen; ein daraufhin durchgeführter Vortest verlief deutlich positiv. Der Mann konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen; zudem stellten die Beamten fest, dass der Roller die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Der 41-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Den Mann erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 37-Jährige ihren Pkw Audi am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Wilhelmstraße anhalten. Ein 58-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf das stehende Fahrzeug auf. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 1500 Euro.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 7000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 61-Jähriger am Mittwochnachmittag verursachte. Kurz vor 15.30 Uhr übersah er auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße den von rechts kommenden Pkw Skoda eines 54-Jährigen und streifte diesen mit seinem Ford Fiesta. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt.

Aalen: Gegen Scheibe getreten

Ein 35-Jähriger verursachte am Mittwochmittag gegen 14 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er gegen die Schiebetüre eines Hotels in der Gartenstraße trat. Der Täter ging anschließend davon, konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden.

Aalen-Dewangen: Türe aufgebrochen

Zwischen Montag und Dienstag brachen Unbekannte die Türe eines Gemeinschaftsraumes des Studentenwohnheims in der Leintalstraße auf, wobei ein Sachschaden von rund 600 Euro entstand. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Täter bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Beim Wenden an der Kreuzung Oesterleinstraße / Bahnhofstraße streifte ein 62-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw VW Golf einen auf der Schleifbrückenstraße fahrenden Pkw VW Tiguan, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Lkw am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr einen in der Benzstraße abgestellten Pkw Audi A6, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der sich zur genannten Zeit den Audi anschaute und dann in einen Lkw stieg und davonfuhr. Er konnte sich daran erinnern, dass der Lkw ein deutsches Kennzeichen hatte und die Plane des Aufliegers vermutlich blau ist. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Rainau-Schwabsberg: Einfahrtstor beschädigt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmittag, 13.30 Uhr verursachte, als er im Tulpenweg ein Einfahrtstor beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: 40-Jähriger erhielt Platzverweis

Nachdem er in angetrunkenem Zustand sowohl seinen Sohn, als auch seine Frau angegriffen hatte, wurde ein 40-Jähriger von der Polizei seiner Wohnung Am Eichenrain verwiesen. Da der Mann äußerst aggressiv und renitent war, waren mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd und ein Rettungswagen am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr im Einsatz. Seine 46 Jahre alte Frau und der 12-jährige Sohn wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zur Störungsbeseitigung wurde der 40-Jährige in Gewahrsam genommen, wogegen er sich wehrte und Widerstand leistete.

Schwäbisch Gmünd: Polizei sucht Zeugen

Zwei bislang unbekannte Zeugen trafen am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr in der Parlerstraße eine Frau an, die Verletzungen im Gesicht aufwies und äußerte, dass sie von ihrem Freund geschlagen worden sei. Die Zeugen verständigten daraufhin einen Rettungswagen. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort waren die beiden Zeugen nicht mehr da; die verletzte Frau selbst war aufgrund ihrer starken Alkoholisierung nicht in der Lage, sachdienliche Angaben zu machen. Die 39-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Hyundai beschädigte ein 23-Jähriger am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf dem Areal einer Tankstelle in der Grabbengasse den Pkw Dacia eines 54-Jährigen, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Automatenaufbruch

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 28.10. und dem gestrigen Mittwochnachmittag versuchten Unbekannte einen Süßigkeitenautomaten, der nahe des Landschaftsparks Wetzgau beim Himmelsstürmer aufgestellt ist, aufzubrechen. Den Täter gelang es nicht, den Automaten zu öffnen; sie hinterließen einen Sachschaden von rund 300 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 7.45 Uhr verursachte, als er einen in der Gutenbergstraße abgestellten Pkw Skoda beschädigte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

