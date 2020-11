Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz, Unfälle, Farbschmierereien

AalenAalen (ots)

Aalen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochvormittag wurde zwischen 8.40 Uhr und 9 Uhr ein geparkter Mercedes, der entlang der Wilhelm-Zapf-Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Technischer Defekt an Durchlauferhitzer führt zu Brand

Die Freiwillige Feuerwehr Aalen rückte am Mittwochmorgen in die Mozartstraße aus, nachdem gegen 8.30 Uhr ein Brand in einem Dreifamilienhaus gemeldet worden war. In der Küche einer Wohnung fing aufgrund eines technischen Defekts ein Durchlauferhitzer Feuer. Die beiden Bewohner der Wohnung waren durch den Rauch aufgewacht und konnten das Haus unverletzt verlassen. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Der Sachschaden dürfte sich auf 5000 bis 10.000 Euro belaufen.

Ellwangen: Omnibus streift Pkw

In der Schloßsteige streifte am Mittwochvormittag der 32-jährige Lenker eines Omnibusses gegen 7.25 Uhr beim Abbiegen einen geparkten Pkw Mercedes Benz. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Farbschmierereien

Lorch: An der Bahnunterführung im Bereich Wilhelmstraße/Einmündung Poststraße wurde zwischen Freitag, 30.10. und Mittwoch, 4.11. eine Wand mit schwarzem Filzstift beschmiert.

Waldstetten: Am Mittwochvormittag wurde gegen 10.15 Uhr festgestellt, dass die Trafostation im Krummhaldenweg mit Farbe besprüht wurde. Der Gesamtschaden der Farbschmierereien wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise auf die jeweiligen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach-Lautern: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag einen weißen Pkw Volvo an der linken hinteren Türe, der in der Unteren Mühlstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel. 07173/8776.

