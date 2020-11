Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

AalenAalen (ots)

Schrozberg: Einbruch in Baucontainer

Zwischen Dienstagnachmittag 16:30 Uhr und Mittwochmorgen 07:00 Uhr verschaffte sich ein Dieb über ein Fenster Zutritt zu einem Baucontainer in der Badtorstraße. Der Dieb entwendete anschließend Werkzeug mit einem Wert in vierstelliger Höhe. Der Polizeiposten Blaufelden bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Crailsheim: Verkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Crailsheim sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am frühen Abend des 28.10.2020 zugetragen hat. Gegen 18 Uhr teilte eine Zeugin dem Polizeirevier mit, dass es kurz zuvor in der Wilhelmstraße zu einer gefährlichen Situation zwischen einer VW-Fahrerin und einer Fahrradfahrerin gekommen sei. Die Fahrradfahrerin habe der Autofahrerin letztlich ausweichen müssen, um eine Kollision mit dieser zu vermeiden. Die herbeigerufenen Ordnungshüter trafen die 79-jährige VW-Fahrerin kurz darauf in der Grabenstraße an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Direkt im Anschluss an die Kontrolle verursachte die Seniorin noch in der Grabenstraße einen Verkehrsunfall, als sie mit einer entgegenkommenden 38-jährigen Mercedes-Fahrerin kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Crailsheimer Polizei sucht nun nach der bisher noch unbekannten Fahrradfahrerin sowie weiteren Verkehrsteilnehmern, die von der Frau gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell