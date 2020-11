Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Brand auf Spielplatz

AalenAalen (ots)

Ilshofen: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Ein 20-jähriger Lkw-Fahrer war am frühen Mittwochmorgen gegen 02:00 Uhr auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Ilshofen/Wolpertshausen und der Anschlussstelle Kirchberg an der Jagst fuhr der 20-Jährige auf einen vor ihm fahrenden 45-jährigen Sattelzug-Fahrer auf. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Der Lkw des 20-jährigen Fahrers war nicht mehr fahrtüchtig und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Fichtenberg: Brand auf Spielplatz

Am Mittwochmorgen kam es gegen 05:00 Uhr zu einem Brand eines Holzhäuschens auf einem Spielplatz im Schelmenäcker. Die Feuerwehr Fichtenberg war mit 2 Fahrzeugen und 16 Personen im Einsatz und konnte den Brand löschen. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen ergibt sich der Verdacht einer Brandstiftung. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell