POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Autos mit Farbe beschmiert & Versuchter Eibruch an Gartenhütten

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Montag im kurzen Zeitraum zwischen 17:05 Uhr und 17:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oeffinger Straße einen geparkten VW Tiguan und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Fellbach-Oeffingen: Autos mit Farbe beschmiert

Zwischen Sonntag und Montag beschmierten bisher unbekannte Täter drei in der Dieselstraße abgestellte Autos mit weißer und gelber Farbe. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130.

Fellbach: Auffahrunfall auf der B14

Rund 5500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach der Abfahrt Fellbach-Süd fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf die vor ihm fahrende 40 Jahre alte Renault-Fahrerin auf. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt etwa 5500 Euro geschätzt.

Burgstetten-Burgstall: Versuchter Einbruch & Vandalismus an Gartenhütten

Bisher unbekannte Täter begaben sich zwischen Dienstag, 27.10.2020 und Dienstag, 03.11.2020 in die Kleingartenanlage in der Mühlstraße und versuchten an drei Hütten das Schloss aufzubrechen, was ihnen letztlich aber nicht gelang. Zudem wurden diverse Gegenstände beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Auenwald: Zwei Autos nach Unfall mit Totalschaden

Ein 55 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 5:45 Uhr die Oberbrüdener Straße in Richtung Ortsmitte Steinbach. Hierbei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. An beiden Autos entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

