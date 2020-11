Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw-Aufbrüche, Sachbeschädigung, Diebstahl,Raub

AalenAalen (ots)

Aalen: Mehrere Pkw-Aufbrüche

Im Stadtgebiet von Aalen wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Um in die Fahrzeuge zu gelangen, wurden jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen, die in der Schelmenstraße, Hermannstraße sowie der Zeppelinstraße abgestellt waren. Hinweise bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Unterschneidheim: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagvormittag missachtete eine 59-jährige Ford-Lenkerin gegen 11.50 Uhr im Kreuzungsbereich L 1070/L 1076 die Vorfahrt eines aus Riepach in Fahrtrichtung Pfahlheim fahrenden 23-jährigen Mercedes-Lenkers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Sachbeschädigung

Beim Berufsschulzentrum in der Heidenheimer Straße schlug ein Unbekannter zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr mit einem Gegenstand gegen eine Scheibe, an der ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand.

Lorch: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstagvormittag befuhr ein 86-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem silberfarbenen Mercedes Benz zwischen 11.20 Uhr und 11.40 Uhr die L 1154 von Lorch-Bruck in Richtung Lorch. Dabei geriet er mehrmals auf die Gegenfahrbahn, beinahe zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden dunkelgrauen Audi A4 oder A6 Kombi kam. Auf seiner Weiterfahrt fuhr er an der Anschlussstelle Lorch-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart auf die B 29 auf und fuhr im Baustellenbereich mehrmals nach links in Richtung Leitplanken, bevor er nach dem Baustellenbereich auf dem rechten Fahrstreifen seine Fahrt in Schlangenlinie fortsetzte. Der Fahrzeuglenker konnte durch die Polizei an der Anschlussstelle Plüderhausen angehalten und kontrolliert werden. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, sich unter Tel. 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Parfüms

Zwei unbekannte Diebe betraten am Dienstag gegen 12 Uhr einen Drogeriemarkt im Bereich Kalter Markt und entwendeten aus der Auslage mehrere Parfüms im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend stiegen sie in einen weißen VW T-Cross mit ausländischem Kennzeichen und fuhren in Richtung Königsturmstraße davon. Beschreibung der Tatverdächtigen: Täter 1: männlich, ca. 180-190 cm groß, normale Statur, trug schwarz-weiße Nike-Turnschuhe, eine Bluejeans sowie eine dunkelblaue Daunenwinterjacke und eine blaue Strickmütze. Täter 2: männlich, ca. 170-180 cm groß, normale Statur, eine Bluejeans, einen blauen Pulli. Er hatte blonde kurze Haare und trug einen 3-Tage-Bart. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet unter Tel. 07171/3580 um weitere Hinweise.

Schwäbisch Gmünd: Geldbörse geraubt

An einem Spielplatz in der Werrenwiesenstraße wurde ein 26-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr von einer Frau angesprochen. Diese stieß ihn anschließend in ein Gebüsch, woraufhin ein Mittäter die Geldbörse des Geschädigten entriss. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Die Frau wird als etwa 25 Jahre alt beschrieben, trug einen braunen Mantel und hatte dunkle lange Lockenhaare. Ihr Mittäter wird auf etwa 30 Jahre alt geschätzt, ist ca. 1,90 Meter groß, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe. Er hatte ebenfalls dunkle Haare mit hellbraunen Stellen. Weitere Hinweise auf das Duo werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

