Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbrüche, falscher Ordnungshüter

Aalen

Aalen: Schmuck erbeutet

Beim Einbruch in eine Wohnung in der Fichtestraße erbeuteten Unbekannte ersten Erkenntnissen nach Schmuck. Die Einbrecher drangen am Montag zwischen 9.30 Uhr und 18.40 Uhr in das Gebäude ein und durchsuchten Schränke und Schubladen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: 34-Jähriger verletzt 18-Jährige

Am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr setzte sich ein 34-Jähriger am ZOB neben eine 18-Jährige, die dort auf einer Bank saß und versuchte dann, ihr eine Zigarette wegzunehmen. Als die 18-Jährige dem Mann zu verstehen gab, dass er dies lassen soll, zeigte er ihr zunächst den ausgestreckten Mittelfinger und warf ihr dann aus ca. einem Meter Entfernung eine Zigarettenschachtel aus Metall ins Gesicht. Die 18-Jährige erlitt hierbei Kratzer und eine Schwellung, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Aalen: Unfallfluchten

Eine 53-Jährige verursachte am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als sie mit ihrem Lkw einen in der Julius-Leber-Straße geparkten Pkw Mercedes Benz beschädigte. Die Unfallverursacherin flüchtete nach dem Unfall, konnte aber eines Zeugenhinweises rasch ermittelt werden.

Mit ihrem Pkw Mini befuhr eine 20-Jährige am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr die Kreisstraße 3325 zwischen Fachsenfeld und Waiblingen. An einer Fahrbahnverengung, an der die junge Frau Vorfahrt hatte, kam ihr ein Pkw entgegen. Als die 20-Jährige bemerkte, dass es für zwei Fahrzeuge zu eng wird, hielt sie an; der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Pkw fuhr weiter, wobei er den Außenspiegel des Pkw Mini beschädigte. Die 20-Jährige sagte dem Unfallverursacher, dass sie umdreht, damit der Verkehr nicht aufgehalten wird. Während sie dies tat, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Falscher Mitarbeiter des Ordnungsamtes

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage erhielt die Polizei Hinweise auf einen Mann, der sich im Bereich Wasseralfingen als Mitarbeiter des Ordnungsamts ausgab. Der Unbekannte sprach am Montagmorgen gegen 9 Uhr im Bereich des Kinderspielplatzes in der Schloßstraße eine Frau an, wobei er sich als Mitarbeiter einer Ordnungsbehörde ausgab. Er wies die Frau darauf hin, dass sie einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen habe; er selbst hatte seine Maske am Handgelenk befestigt. Der ca. 55- bis 60 Jahre alte Mann mit grauen Haaren sowie Brille sagte, dass er es dieses Mal bei einer Verwarnung belassen würde; das nächste Mal würde Bußgeld drohen. Weitere Hinweise auf den Mann nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/97960 entgegen.

Neresheim: In Gaststätte eingebrochen

Zwischen Samstagabend 23.30 Uhr und Montagvormittag 10.30 Uhr schlugen Unbekannte das Fenster einer Gaststätte in der Marktstraße ein und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen die Täter zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten den kompletten Inhalt. Die Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Einbrecher bitte an den Polizeiposten Neresheim Tel.: 07326/919001.

Wört: Wohnungseinbruch

Auf den Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 15.30 Uhr kann die Tatzeit eines Einbruchsdiebstahls eingegrenzt werden, den Unbekannte am Montag begingen. Die Täter gelangten vermutlich über ein Garagendach in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eichenstraße, wo sie Räumlichkeiten durchsuchten und Bargeld entwendeten. Insgesamt hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tell: 07964/330001.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw Ford beschädigte ein 61-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr einen anderen Ford, der im Schönen Graben abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Adelmannsfelden: Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau im Eschenweg entwendeten Unbekannte mehrere Gegenstände, nachdem sie die Bautüre mit Gewalt aus der Wand gerissen hatten. Mehrere Flaschen Spirituosen, welche die Täter mitgenommen hatten, wurden im Bereich eines Spielplatzes wieder aufgefunden. Sachdienliche Hinweise auf die Diebe bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

In der Goethestraße fuhr am Montag gegen 12.15 Uhr ein 31 Jahre alter Seat-Fahrer auf den Golf einer 55-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand rund 4000 Euro Sachschaden. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Böbingen: Trotz Gegenverkehr überholt

Ein 63-Jähriger befuhr am Montag gegen 16.30 Uhr mit seinem Sattelzug die B29 zwischen Böbingen und Mögglingen. Auf der langen Geraden, vor der vierspurigen Ausbaustrecke setzte ein entgegenkommender Autofahrer zum Überholen eines anderen Lkws an. Der 63-Jährige zog nach rechts und blieb am Fahrbahnrand stecken. Er musste mit Hilfe eines Abschleppdienstes geborgen werden. Hinweise auf den unbekannten Pkw-Lenker erbittet das Polizeireviere Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Bartholomä: Radfahrerin leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde eine Radfahrerin am Montagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 75-Jährige wurde im Wentalweg von einer 54 Jahre alten BMW-Fahrerin übersehen, wodurch es zum Unfall kam und sie stürzte. Zudem entstand geringer Sachschaden.

Böbingen: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein Leichtverletzter und zwei totalbeschädigte Fahrzeuge sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montag gegen 18.20 Uhr auf der L1162 zwischen Böbingen und Heubach ereignete. Ein 18-Jähriger setzte mit seinem Hyundai in einer leichten Rechtskurve zum Überholen an. Hierbei über sah er eine entgegenkommende 52-jährige Skoda-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und ihr Beifahrer vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro beziffert. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

