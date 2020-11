Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Männer bei Jagdunfall verletzt, Unfall, Kirche beschmiert & Auto zerkratzt

Rems-Murr-Kreis

Winterbach: Zwei Männer bei Jagdunfall verletzt

Am Samstagmorgen gegen 8:45 Uhr führten insgesamt 19 Personen am Remsufer im Bereich der Rosenstraße eine Entenjagd durch. Hierbei übersahen die Jäger zwei Männer, die am gegenüberliegenden Remsufer in ca. 40-50 Meter Entfernung arbeiteten. Die beiden 45 und 60 Jahre alten Männer wurden von den Schrotkugeln getroffen und hierdurch leicht verletzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen, insbesondere durch wen die Schüsse, die zu den Verletzungen der Männer geführt haben, abgefeuert wurden.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Masurenweg einen geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rudersberg-Schlechtbach: Kirche beschmiert

Bisher unbekannte Vandalen beschmierten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag eine Seitenwand der Auferstehungskirche mit Symbolen. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den oder die Täter nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Welzheim: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 7:15 Uhr wurde ein weißer Opel Corsa, der in der Sudetenstraße abgestellt war, von bisher unbekannten Tätern im Bereich der Fahrertüre zerkratzt. Am Auto entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich unter der Telefonnummer 07182 92810 mit dem Polizeiposten Welzheim in Verbindung setzen.

