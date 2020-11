POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Langenburg: Verkehrsunfall

Eine 53-jährige VW-Fahrerin war am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr auf der Laßbacher Straße in Richtung Ilshofen unterwegs. An der Einmündung in die Orlacher Straße übersah sie einen aus Richtung Orlach kommenden 26-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von insgesamt etwa 4500 Euro entstand.

Mainhardt: Vorfahrt missachtet

Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr fuhr ein 80-jähriger Opel-Fahrer auf der Straße Im Häule in Richtung Öhringer Straße. Beim Einbiegen in diese übersah er einen vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Lkw-Fahrer. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Crailsheim: Ware aus Lkw entwendet - Zeugen gesucht

Ein Dieb zerschnitt in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr die Plane eines geparkten Lkw auf dem Parkplatz Reußenberg. Anschließend entwendete er mehrere Paar Arbeitsschuhe. Das Diebesgut besitzt einen Wert in niedriger vierstelliger Höhe. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

