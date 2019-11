Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kindergärten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag (31.10. bis 04.11.2019) in zwei Kindergärten an der Gorch-Fock-Straße sowie an der Römerstraße eingebrochen. An zwei weiteren Kindergärten an der Breitscheidstraße und der Dobelstraße blieb es beim Versuch. Bei beiden Einbrüchen gelangten die Unbekannten jeweils durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere des Gebäudes. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und öffneten Schränke und Schubladen. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter tatsächlich Beute gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200, des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300, des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 oder des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

