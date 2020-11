Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand, Unfälle, Fahrzeugaufbrüche, Sachbeschädigungen

AalenAalen (ots)

Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Da er mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in der Hirschbachstraße unterwegs war, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Aalen am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr einen 26-Jährigen. Da hierbei der Verdacht aufkam, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht, musste er sich einem entsprechenden Vortest unterziehen. Der 26-Jährige zeigte sich sehr unkooperativ und aufbrausend. Zusehends wurde er aggressiver und ging mehrfach auf einen Beamten zu, wobei er die Aufforderung stehen zu bleiben, ignorierte. Immer wieder versuchte er zu seinem Fahrzeug zu gelangen und bedrohte die eingesetzten Beamten. Nur unter enormer Kraftanstrengung gelang es den Polizisten, den sich sperrenden Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus zu bringen. Bei den Widerstandshandlungen erlitt ein Beamter leichte Verletzungen.

Aalen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend entstand. Kurz vor 20 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz AMG die B 19 zwischen Unterkochen und Aalen. Eigenen Angaben zufolge kam ihm in einer Rechtskurve ein Fahrzeug entgegen, das zu weit links fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 25-Jährige aus, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit dem Pkw gegen die Leitplanke prallte. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und nach links gegen eine Betonabgrenzung geschleudert. Das entgegenkommende Fahrzeug wäre ohne anzuhalten davongefahren. Zu dem unbekannten Pkw konnten weder der 25-Jährige, noch seine Mitfahrerin Angaben machen. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Westhausen: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag gegen 14 Uhr ereignete. Mit seinem Pkw Opel fuhr ein 29-Jähriger zur Unfallzeit auf der B 29 Höhe Immenhofen auf ein verkehrsbedingt anhaltendes Fahrzeug auf. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu; er wurde vor Ort ärztlich behandelt.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Heidenheimer Straße in die Landesstraße 1084 missachtete eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin am Sonntagmittag gegen 13 Uhr die Vorfahrt eines 21 Jahre alten Renault-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

In der Zeit zwischen Freitagabend 19.15 Uhr und Samstagmittag 12.20 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Pkw Renault ein, der in der Glückaufstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter zwei EC-Karten. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Auch an einem in der Faber-du-Faur-Straße abgestellten Fahrzeug schlugen Unbekannte eine Scheibe ein. Entwendet wurden lediglich drei Schachteln Zigaretten und ein geringer Bargeldbetrag. Die Beschädigung wurde am Samstagmorgen gegen 4.10 Uhr bemerkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise jeweils bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen - 9000 Euro Sachschaden

Von einer Bushaltestelle kommend fuhr ein 58-Jähriger am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr mit seinem Pkw VW Sharan auf die Haller Straße ein. Dabei übersah er den Pkw VW eines 71-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Ellwangen: Polizeigebäude mit Eiern beworfen

Am Samstagabend kurz nach 23.30 Uhr bewarfen bislang Unbekannte das Gebäude des Polizeireviers Ellwangen in der Karlstraße mit Eiern. Sie konnten unerkannt fliehen. Hinweise auf die Personen nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Sachbeschädigungen

Drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren stehen im Verdacht, am Samstagabend in der Straße Steinäckerle die Halloweendekoration vor einem Wohnhaus verwüstet und zerstört zu haben. Gegen das Garagentor wurde von den Tätern Holzklötze geworfen, so dass eine Delle entstand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Ellwangen: Gartenhaus abgebrannt

Vermutlich ein Defekt an der Elektroinstallation eines Geräteschuppens war der Auslöser eines Brandes, bei dem am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Sachschaden von rund 21.000 Euro entstand. Das in der Weidenstraße stehende Gartenhaus brannte vollständig ab. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war gelöscht, noch ehe es auf das Nebengebäude übergreifen konnte.

Ellwangen: Polizeibeamte beleidigt

Durch einen Zeugen wurde der Polizei am Samstagmorgen gegen 1 Uhr eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die in der Rattstadter Straße Kürbisse auf die Fahrbahn warfen und sich wohl auch an einem Auto zu schaffen gemacht haben. Im genannten Bereich konnte von Beamten des Polizeireviers Ellwangen ein 17-Jähriger angetroffen werden; zwei weitere Jugendliche flüchteten beim Eintreffen der Polizei. Der junge Mann zeigte sich den Beamten gegenüber aggressiv und beleidigend und ließ sich auch von seiner zwischenzeitlich eingetroffenen Mutter nicht beruhigen. Während der Aufnahme des Sachverhalts fuhr ein Radler vorbei, bei dem es sich vermutlich um einen der Begleiter des 17-Jährigen handelte. Auch von diesem wurden die eingesetzten Polizeikräfte beleidigt. Beide Jugendlichen müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Unfallstelle geflüchtet

Ein 26-Jähriger kam am Montagmorgen gegen 00.40 Uhr mit seinem Pkw Audi auf der Kreisstraße 3268 zwischen Schwäbisch Gmünd und Großdeinbach von der Straße ab und prallte mit dem Pkw gegen die Leitplanken. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Zeugenaussagen zufolge flüchtete der Unfallverursacher, als eine Verkehrsteilnehmerin die Polizei verständigte. Der 26-Jährige konnte gegen 2 Uhr im Krankenhaus in Mutlangen angetroffen werden, das er selbständig aufgesucht hatte. Er war alkoholisiert, sodass er Blutproben abgeben musste.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Am Montagmorgen zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Pkw Citroen ein, der in der Paradiesstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter bislang unbekanntes Diebesgut. Zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr am Sonntag wurde auch die Scheibe eines Pkw Ford eingeschlagen, der in dieser Zeit in der Katharinenstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter Bargeld, einen Laptop und eine Bankkarte. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

