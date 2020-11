Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 15:00 Uhr

AalenAalen (ots)

Ellwangen: Carport abgebrannt

Am Samstag den 31.10.2020 gegen 23:31 Uhr kam es in der Straße Kirnbach zum Brand eines Carports. Durch das Feuer wurde der Carport, sowie ein dort abgestellter Hänger und dort gelagertes Brennholz zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen war mit 4 Fahrzeugen und 16 Mann zur Brandbekämpfung vor Ort. Durch den Brand entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR. Zum aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen wird von Brandstiftung ausgegangen.

Aalen: Frontalzusammenstoß auf der B19

Am Sonntag den 01.11.2020 kam es gegen 9:52 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B19 bei Aalen. Eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die B19 von Schwäbisch Gmünd kommend in Fahrtrichtung Heidenheim. Kurz nach der Abfahrt Burgstallkreisel geriet die Mercedesfahrerin dann in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort, leicht nach rechts versetzt, mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 39-jährigen Skoda-Fahrer. Durch die Kollision drehte sich der Mercedes um 180 Grad und prallte mit dem Heck gegen die dortige Leitplanke. Die Mercedes-Fahrerin und deren Beifahrerin wurden durch den Unfall lediglich leicht verletzt, wohingegen der Skoda-Fahrer schwer verletzt wurde. Durch den Unfall entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Die B19 war zur Unfallaufnahme bis etwa 12:00 Uhr vollständig gesperrt. Vorsorglich wurde die Feuerwehr Aalen alarmiert, da zunächst gemeldet wurde, dass eine Person im Pkw eingeklemmt wurde. Glücklicherweise hat sich dies nicht bestätigt. Es war lediglich eine Türe verklemmt.

