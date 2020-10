Polizei Hagen

POL-HA: Drei Fälle von Falschgeld an einem Wochenende

Hagen (ots)

Am Wochenende fiel im Hagener Stadtgebiet gleich drei Mal Falschgeld auf. Am Freitag (16.10.2020) sprach ein Jugendlicher gegen 17:30 Uhr einen 58-Jährigen zunächst im Bereich des Sparkassen-Karrees an und bat um den Wechsel eines 20EUR Scheins in zwei 10EUR Scheine. Nach Austausch der Scheine, stellte der Mann jedoch fest, dass es sich bei dem 20EUR Schein um Falschgeld handelte.

Der Täter konnte kurz nach der Tat noch einmal mit einem Begleiter gesehen werden und wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75m groß, schlanke Statur, ca. 14 Jahre alt, blonde Haare mit einrasiertem Kreuz hinter dem rechten Ohr, Oberlippenbart, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Applikationen und einer schwarzen Daunenjacke.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Freitag (16.10.2020) in einem Zeitraum von 15:00 bis 20:00 Uhr in einer Tankstelle in der Eckeseyer Straße. Dort fiel einer 24-jährigen Mitarbeiterin ein 10EUR Schein auf, bei welchem es sich ebenfalls um Falschgeld handelte. Hinweise auf einen Täter ergaben sich vor Ort nicht.

Am Sonntag (18.10.2020) fiel einem 36-jährigen Taxifahrer dann erneut Falschgeld auf. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten drei Männer eine Fahrt mit einem falschen 10EUR Schein zu bezahlen. Dies bemerkte der Taxifahrer jedoch rechtzeitig und er verständigte die Polizei. Laut Aussage der Männer, hätten diese nicht gewusst, dass es sich um Falschgeld handelt.

Ob die Fälle miteinander in Verbindung stehen ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die ebenfalls verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Täterhinweise geben könne, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

