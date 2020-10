Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Wohnungseinbruch festgenommen

Hagen (ots)

Ein 24-Jähriger konnte am Montag (19.10.2020) im Rahmen eines Wohnungseinbruchs in der Straße Am Hauptbahnhof festgenommen werden. Nach bisherigen Ermittlungen verschaffte sich der Mann gegen 03:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung einer 64-Jährigen, welche sich jedoch nicht dort aufhielt. Den Einbruch bemerkte ein 55-jähriger Anwohner und traf im Hausflur auf den Täter, welcher daraufhin flüchtete. Eine hinzugerufene Polizeisteife stellte fest, dass die Wohnung bereits durch den Täter durchsucht worden war. Aufgrund der vorliegenden Beschreibung des Mannes konnte dieser im Nahbereich samt Tatbeute angetroffen werden. Da der 24-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, nahmen ihn die Polizisten fest. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell