Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte flüchten nach Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Freitag (16.10.2020) auf einem Tankstellengelände wurde ein 18-Jähriger leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sie drei junge Männer in einem geparkten Peugot sitzend auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hagener Straße. Gegen 20:45 Uhr befuhren Unbekannte mit einem Volkswagen ebenfalls das Gelände und kollidierten beim Zurücksetzen mit dem geparkten Fahrzeug des 20-jährigen Fahrzeughalters. Anschließend flüchteten die Unbekannten jedoch von der Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein in dem geparkten Peugot befindlicher 18-Jähriger wurde durch den Unfall leicht verletzt. Aufgrund des vorliegenden Kennzeichens des flüchtigen Fahrzeuges, konnte durch eine hinzugerufene Polizeistreife die Halteranschrift aufgesucht werden. Die Halterin machte zum Sachverhalt jedoch keine Angaben. Das Verkehrskommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell