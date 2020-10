Polizei Hagen

POL-HA: Brandstiftung in Kindertagesstätte

Hagen (ots)

In einer Kindertagesstätte in der Martinstraße in Hagen-Hapse brannte es am Freitag (16.10.2020) gegen 22:15 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen warfen unbekannte Täter brennende Hölzer und Taschentücher durch einen in der Haupteingangstür befindlichen Briefkastenschlitz. Daraufhin fing eine hinter der Tür liegende Fußmatte Feuer und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Durch die hinzugerufene Berufsfeuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird dennoch auf 1.500EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

