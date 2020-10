Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Täter entwenden Türklingeln

Hagen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag (16.10.2020) auf Samstag (17.10.2020) zwischen 22:00 und 09:45 Uhr gleich drei Türklingelanlagen verschiedener Wohnhäuser in der Gabelsbergerstraße in Hagen-Haspe. Ein 50-jähriger Anwohner meldete der Polizei zunächst zwei entwendete Türklingeln, auf Nachschau durch die Polizisten konnte dann jedoch noch eine weitere festgestellt werden. Täterhinweise zu dem Diebstahl liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im angegeben Zeitraum gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/ 986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

