Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Ladendieb

HagenHagen (ots)

Ein 26-Jähriger entwendete am Dienstag (27.10.2020) Lebensmittel und schlug anschließend um sich, als ein Mitarbeiter ihn aufhalten wollte. Zunächst betrat der Mann gegen 20:15 Uhr einen Supermarkt in der Altenhagener Straße und fiel den Mitarbeitern dabei bereits durch auffälliges Umsehen auf. Zunächst versuchte sich der Hagener eine Flasche Wein aus einem Regal einzustecken, stellte diese jedoch zurück, als er eine Mitarbeiterin erblickte. Im weiteren Verlauf steckte er sich eine Fleischwurst in die Hosentasche und wollte den Laden anschließend verlassen. Dabei wurde er jedoch von einem Mitarbeiter beobachtet und beim Verlassen aufgehalten. Der 26-Jährige schlug daraufhin um sich, traf den Mitarbeiter jedoch nicht. Dieser hielt den Hagener bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizisten stellten nach einem freiwilligen Atemalkoholtest, dass der Mann über zwei Promille hatte. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell