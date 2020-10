Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen LKW und Pedelec

HagenHagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (27.10.2020) wurde ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger mit seinem LKW gegen 13:10 Uhr zunächst den Volmeabstieg in Richtung Zur Hühnenpforte und beabsichtigte dabei den dortigen Kreisverkehr zu passieren. Beim Einfahren in den Kreisverkehrs kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser kam dadurch zum Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr vollständig gesperrt werden und es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. (kh)

