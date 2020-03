Polizei Homberg

POL-HR: Ottrau: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3158 - Eine Person schwerverletzt

Homberg (ots)

Ottrau Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3158 - ein Person schwerverletzt Unfallzeit: 26.03.2020, 10:08 Uhr Heute Morgen kam es auf der L 3158 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein Pkw befuhr die Landesstraße von Kleinroppershausen in Richtung Ottrau-Bahnhof. In einem Waldstück kam der Pkw, aufgrund nicht bekannter Ursache, nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Pkw-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Er wird von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallstelle ist zurzeit gesperrt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

