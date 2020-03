Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Unbekannte Täter beschädigen mehrere Autos

Homberg (ots)

Tatzeit: 24.03.2020, 01:00 Uhr bis 06:45 Uhr

Heute Morgen haben unbekannte Täter in der Mariannenstraße mehrere Autos beschädigt.

Die Täter beschädigten insgesamt drei am Straßenrand geparkte Pkw, indem sie jeweils gegen den linken Außenspiegel traten bzw. schlugen. Die Täter richteten einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 750,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

