Polizei Hagen

POL-HA: Nach Streit in Wohnung fliegen Scherben auf die Lange Straße

Hagen (ots)

Am Montagabend, 26.10.2020, gerieten in einer Wohnung in der Lange Straße zwei Männer (42, 43) gegen 18:45 Uhr in einen Streit. Dabei ging ein Glastisch zu Bruch. Der 43-Jährige warf anschließend die Scherben des Tisches wahllos durch das Fenster. Dabei fielen diese auf die Fahrbahn und den Gehweg. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt oder ein Fahrzeug beschädigt. Der 43-Jährige floh in unbekannte Richtung. Die Polizisten beseitigten die Gefahrenstelle, indem sie die Scherben selbst wegräumten. Anschließend legten sie eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor. (sh)

