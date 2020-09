Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl aus Wohnung

Warburg (ots)

Die 62-jährige Bewohnerin einer Wohnung in der Bernhardistraße hörte in der Nacht zu Sonntag, gegen 02.15 Uhr, verdächtige Geräusche in ihrer Wohnung. Beim Nachsehen stellte sie fest, dass unbekannte Täter durch eine geöffnete Balkontür in die Räumlichkeiten gelangt waren und diverse Gegenstände entwendet haben. Eine Täterbeschreibung kann nicht gegeben werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 05641-78800.

